Dzeko si è sottoposto ad esami strumentali in seguito all’infortunio rimediato contro il Braga: si prospetta un lungo stop importante

Brutta notizia in casa Roma. Nella partita di Europa League andata in scena ieri all’Olimpico contro lo Sporting Braga, Dzeko è stato costretto ad abbondonare il terreno di gioco al minuto 67 per via di un infortunio alla coscia sinistra. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, nella giornata odierna il bosniaco è stato sottoposto agli esami strumentali per verificare l’entità dell’accaduto. Test che hanno confermato le iniziali preoccupazioni: è stata, infatti, riscontrata una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Il centravanti, quindi, salterà sicuramente il big match contro il Milan e le sfide contro Fiorentina e Genoa. A rischio anche la partita d’andata di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Roma, Dzeko out contro il Milan: a rischio anche l’Europa League

Tegola, quindi, per Fonseca. Il tecnico portoghese, dopo aver reinserito Dzeko a piccoli passi nel gruppo squadra e nell’undici titolare, si vede costretto a perdere il centravanti per un lungo periodo, almeno due settimane. Niente presenza per il bosniaco contro il Milan, match molto importanti per i giallorossi ai fini della classifica. La riscontrata lesione di primo grado all’adduttore sinistro mette a rischio la convocazione del 34enne anche per la partita d’andata d’Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. L’allenatore dei giallorossi è sicuramente preoccupato per via di questo importante stop: potrà contare su un Borja Mayoral assolutamente ispirato (a segno anche nel match di ieri contro il Braga), ma è probabile che la mancanza del grande valore di Dzeko in match così importanti si farà sentire. Situazione da monitorare, in attesa di ulteriori aggiornamenti.