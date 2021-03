Contro la Lazio, Andrea Pirlo dovrà rinunciare anche a Frabotta, diffidato, è stato ammonito durante la partita tra Juventus e Spezia

Altra tegola per Andrea Pirlo. Dopo l’infortunio durante il riscaldamento di Matthijs de Ligt nella gara infrasettimanale contro lo Spezia, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, il tecnico bresciano della Juventus dovrà rinunciare nella prossima gara contro la Lazio anche al terzino sinistro Gianluca Frabotta. Il romano, classe ’99, infatti, era diffidato ed è stato ammonito per eccesso di foga.

I problemi in difesa per i bianconeri, quindi, continuano, causando non pochi problemi a Pirlo che non sta vivendo un momento semplice sulla panchina del club. Dopo la sconfitta a Napoli e in Champions League contro il Porto, e il pareggio a Verona, la Juventus è in crisi di risultati, e non viene aiutata dalla sorte, che pare si stia accanendo nei suoi confronti.

