Tutti i risultati del mercoledì di Serie A: frena il Milan, vince nel finale la Roma

Termina la giornata di Serie A che si chiuderà domani sera con il posticipo tra Parma e Inter. Arrivano risultati pesanti e alcuni piuttosto sorprendenti alla vigilia. Il mercoledì di campionato si apre col pareggio tra Sassuolo e Napoli nel finale grazie al rigore di Ciccio Caputo. L’Atalanta travolge il Crotone 5-1 grazie ad un decisivo Josip Ilicic che permette alla ‘Dea’ di agganciare la Juventus al terzo posto.

L’Hellas Verona vince 3-0 in casa del Benevento e scavalca il Sassuolo, confermandosi una squadra di grandi valori. Vince anche il Cagliari col Bologna conquistando la seconda vittoria consecutiva da quando è in panchina Semplici e si allontana dalle zone buie della classifica: a deciderla è Daniele Rugani. Una delle partite più attese era il derby di Genova tra Sampdoria e Genoa e ancora una volta finisce in pareggio con le reti di Zappacosta e Tonelli. C’era attesa anche per la reazione della Roma che vince nel finale sul campo della Fiorentina grazi al gol decisivo di Diawara. Il risultato più sorprendente è quello di San Siro tra Milan e Udinese: i rossoneri dovevano accorciare sull’Inter ma non vanno oltre il pareggio. La squadra di Pioli trova il gol del pareggio all’ultimo istante con il rigore trasformato da Kessie che evita la disfatta. Qualora i nerazzurri domani dovesse vincere al Tardini, i punti di distacco dai rossoneri diventerebbero 6.

Serie A, 25esima giornata: risultati e classifica

Lazio-Torino rinviata

Juventus-Spezia 3-0 (62′ Morata, 71′ Chiesa, 89′ Ronaldo)

Sassuolo-Napoli 3-3 (34′ Maksimovic (aut), 38′ Zielinski, 46′ Berardi, 72′ Di Lorenzo, 90′ Insigne, 95′ Caputo)

Atalanta-Crotone 5-1 (12′ Gosens, 23′ Simy, 48′ Palomino, 50′ Muriel, 58′ Ilicic, 84′ Miranchuk)

Benevento-Verona 0-3 (25′ Faraoni, 34′ Foulon (aut), 50′ Lasagna)

Cagliari-Bologna 1-0 (19′ Rugani)

Fiorentina-Roma 1-2 (48′ Spinazzola, 60′ Spinazzola (aut), 88′ Diawara)

Genoa-Sampdoria 1-1 (52′ Zappacosta, 77′ Tonelli)

Milan-Udinese 1-1 (68′ Becao, 97′ Kessie)

Parma-Inter giovedì ore 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 56, Milan 53, Juventus* 49, Atalanta 49, Roma 47, Napoli* 44, Lazio* 43, Verona 38, Sassuolo* 36, Sampdoria 31, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 25, Spezia 25, Benevento 25, Cagliari 21, Torino** 20, Parma* 15, Crotone 12

*Una partita in meno

** Due partite in meno