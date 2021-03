Il club di Serie A vive un momento difficile e pensa già alla rivoluzione per l’estate: si sogna il colpaccio per la panchina

È una stagione davvero complicata e difficile quella che sta vivendo la Fiorentina, che ha collezionato fin troppi passi falsi e non riesce a risalire in maniera definitiva nelle zone più tranquille della classifica. I viola sono al momento al quattordicesimo posto con 25 punti totalizzati, con un vantaggio di cinque punti sul Torino che è in zona retrocessione, anche se ha disputato due gare in meno a causa del Covid.

In caso di due vittorie, i Granata supererebbero la Fiorentina che resterebbe comunque fuori dalla zona rossa della classifica per via dei quattro punti di vantaggio sul Cagliari. Non è però da abbassare la guardia e bisogna rialzarsi al più presto per evitare spiacevoli sorprese e migliorare la propria posizione. Le ultime due sconfitte contro Udinese prima e Roma poi non aiutano affatto e si cercherà il riscatto già domenica in una sfida delicata contro il Parma.

Calciomercato Fiorentina, con Prandelli sarà addio: il sogno è Sarri, con lui anche Allan

La cura Prandelli dunque non ha portato i frutti sperati alla Fiorentina, che ha ottenuto solo una vittoria nell’ultimo mese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico non farà più parte del progetto tecnico dei viola nella prossima stagione. I risultati negativi e la mancata svolta porteranno la dirigenza ad effettuare un nuovo cambio a giugno: è già caccia al nuovo allenatore.

Il sogno numero uno della società toscana è sicuramente Maurizio Sarri, che è accostato alla panchina della Fiorentina da ormai diversi mesi. Oltre a lui però ci sono anche i nomi di Gennaro Gattuso, che non vive un buon momento a Napoli ma piace molto al presidente Commisso, e quello di Marcelino. Qualora si dovesse riuscire a convincere Sarri, l’ex Juventus e Napoli proverebbe a portare con sé anche Allan, uno dei suoi pupilli che non sta trovando spazio con l’Everton.

Sarri è rimasto senza squadra da agosto anche se ha ancora un contratto con la Juventus fino a giugno, successivamente potrebbe fare il suo ritorno in panchina e la Fiorentina sogna il colpaccio.