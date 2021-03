Calciomercato Lazio, accordo con Vazquez | I dettagli

La Lazio pare abbia chiuso l’accordo per ingaggiare Franco Vazquez: l’argentino sembra prossimo al ritorno in Serie A

La Lazio affronterà mercoledì sera il Bayern Monaco per il ritorno degli ottavi di Champions League. L’obiettivo stagionale dei ragazzi di Simone Inzaghi era superare la fase a gironi e riqualificarsi attraverso il campionato. I biancocelesti sono però un po’ indietro in classifica, ma il progetto di Lotito e Tare va avanti, acquistando quasi sempre buoni giocatori a un costo molto basso. Un’occasione potrebbe essere Franco Vazquez, in scadenza il prossimo giugno.

Lazio, accordo con Vazquez

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, la Lazio ha chiuso per il trasferimento di Franco Vazquez. Il trequartista argentino era già nel mirino dei biancocelesti la scorsa stagione, che però non trovarono un accordo col Siviglia sul costo del cartellino. Visto che il classe ’89 è in scadenza di contratto, è libero di firmare a parametro zero con qualsiasi squadra. E dalla Spagna danno già per chiuso l’accordo, col ritorno in Serie A dopo cinque anni in Liga. Vazquez questa stagione è sceso in campo solo sedici volte e quasi mai dal primo minuto, ma la sua esperienza non è da considerarsi negativa visto che si è tolto belle soddisfazioni con gli andalusi.