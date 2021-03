Calciomercato Juventus, Morata bersagliato sui social | "E' inesistente"

La Juventus ha appena subito una dura sconfitta contro la Juventus che potrebbe ridimensionare le ambizioni in ottica scudetto. Duro attacco sui social ad Alvaro Morata negli ultimi minuti



Il pomeriggio di Alvaro Morata è stato decisamente complicato quest’oggi. L’attaccante bianconero è parso decisamente fuori partita contro un buon Benevento che ha messo alle strette la Juventus e ha difeso bene. Morata, però, non è affatto riuscito a scardinare la retroguardia dei campani, anzi. La punta ha avuto un paio di occasioni importanti, ma nella prima occasione ha sparato sopra la traversa, nella seconda non ha stoppato un pallone semplice tutto solo in area.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Morata | Ritorno di fiamma per un altro bomber

Calciomercato Juventus, Morata bersagliato sui social: i tifosi contro di lui

L’attaccante è arrivato in bianconero in prestito oneroso. La Juventus a fine anno avrà la possibilità di prolungare il prestito per un’altra stagione pagando 10 milioni e posticipando il riscatto all’estate del 2022 per 35 milioni. A fine anno, però, il calciatore potrebbe anche essere ‘scaricato’ dalla Vecchia Signora e non ha dunque garanzie sul suo futuro. Intanto i tifosi gli riservano attacchi decisamente diretti e duri sui social, dopo la pessima prestazione odierna. Di seguito alcuni dei tweet più forti nei suo confronti negli ultimi minuti.