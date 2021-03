L’ex Fiorentina è pronto a rimettersi in gioco in Germania: due club di Bundesliga pronti a puntare su di lui

Le voci circolate sul possibile approdo di Xabi Alonso sulla panchina del Borussia Mönchengladbach sono state smentite dal tabloid tedesco ‘Bild’ che ha sottolineato come l’attuale allenatore del Real Sociedad B non andrà in Bundesliga. Sono altri i nomi in corsa per sedere sulla panchina del club tedesco.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, sorpresa Vidal | Parla l’agente!

Calciomercato, Montella pronto a ripartire dalla Bundesliga

In pole ci sono Jesse Marsch, attuale allenatore del Salisburgo, Oliver Glasner, attuale tecnico del Wolfsburg e Adolf Hutter, allenatore austriaco dell’Eintracht Francoforte. Nella lista dei canditati a sedere sulla panchina del Gladbach ci sono anche Gerardo Seoane, allenatore degli Young Boys e Ralf Ragnick, ex Bayern Leverkusen. Molti di questi tecnci allenano o hanno già allenato nel campionato tedesco e quindi sono già pronti per affrontare un campionato come la Bundesliga.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, rinforzo in difesa | Colpo dai rivali

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter e Milan, ipotesi scambio a giugno | Tre nomi sul piatto

Il prossimo allenatore del Borussia Mönchengladbach deciderà anche il destino di un allenatore italiano, Vincenzo Montella. In particolare l’ex allenatore di Fiorentina e Milan potrebbe prendere il posto di Hütter sulla panchina dell’Eintracht o di Glasner su quella del Wolfsburg. Si intravede all’orizzonte una nuova sfida per l’ex centravanti della Roma, questa volta in Germania e probabilmente anche alla guida di un club che parteciperà alla prossima Champions League.