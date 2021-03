Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, che a gennaio hanno puntato su Meite dal Torino, non dovrebbero riscattare il centrocampista, ma tornare su un profilo che ha già indossato i colori del Diavolo nella sua carriera: stiamo parlando di Tiemouè Bakayoko, mediano attualmente al Napoli di Gennaro Gattuso



La prossima estate di calciomercato sarà una stagione di grandi manovre per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, se dovessero confermare la loro attuale posizione nel campionato italiano di Serie A, tornerebbero in Champions League con un ruolo da protagonisti e, per farlo, dovranno avere una rosa adatta a sostenere le tre competizioni al meglio. Lo scorso gennaio, la dirigenza rossonera, affascinata dal sogno scudetto, ha provato a rinforzare l’organico con l’arrivo di Meite, Mandzukic e Tomori, ma solo quest’ultimo si è rivelato davvero fondamentale ai fini del progetto tecnico.

Il centrocampista del Torino non sembra infatti aver convinto, ed il Diavolo potrebbe decidere di non riscattarlo al termine di questa stagione. Al suo posto, il Milan tornerebbe su un profilo che ha già vestito la maglia del club meneghino: stiamo parlando di Tiemoué Bakayoko, mediano francese attualmente in prestito al Napoli di Gennaro Gattuso.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Legrottaglie: “Ecco il mio consiglio a Ronaldo”. Poi ‘frecciata’ a Donnarumma

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Milan, situazione Diogo Dalot: dalle parole di Solskjaer alla volontà del giocatore

Calciomercato Milan, torna di moda Bakayoko | I dettagli dell’operazione

Al termine della stagione, Tiemouè Bakayoko lascerà il Napoli e tornerà al Chelsea di Thomas Tuchel che, però, non prevede il giocatore francese nel suo progetto tecnico. L’ex Monaco quindi, sarà un separato in casa al Chelsea con un contratto in scadenza nel 2022: una potenziale occasione di mercato per Maldini ed i suoi collaboratori.

I Blues potrebbero infatti essere disposti a fare uno sconto al Milan per lasciar andare a titolo definitivo il giocatore prima che possa andare in scadenza di contratto. L’unico nodo resterebbe quello dell’ingaggio del giocatore, abbastanza alto, ma che potrebbe essere ricavato dai soldi risparmiati dai rossoneri nel prezzo del cartellino.