La stagione della Juventus è da dimenticare. Lo Scudetto tornerà sicuramente a Milano con l’Inter che è stata protagonista di una cavalcata importante dopo l’eliminazione ai gironi di Champions League. In campionato la compagine bianconera ha collezionato diversi risultati negativi, come la sconfitta casalinga contro il Benevento e il pareggio nel derby di Torino, dopo l’addio alla Champions nel doppio confronto con il Porto. Il futuro di Andrea Pirlo è sempre più in bilico e così nelle ultime settimane è tornato a circolare prepotentemente il nome di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Galeone chiaro sul futuro di Allegri

Nella giornata di oggi lo stesso Giovanni Galeone, maestro di Massimiliano Allegri, è tornato a parlare del futuro del tecnico livornese ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: “L’ho sentito un paio di giorni fa ed è certo di tornare a giugno. Qualcosa sicuramente avrà già per tornare in panchina. Io non gli chiedo cosa e non voglio che me lo dica. Ma l’ho sentito molto deciso”. Poi ha aggiunto novità sul rapporto tra Allegri e Agnelli: “Il loro legame è ottimo. Si sono sentiti spesso anche l’anno scorso, non si sono abbandonati completamente”.

Lo stesso Galeone, infine, ha rivelato il suo pensiero: “Non so se il suo ritorno sia possibile e non so in quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori. Se me lo avesse chiesto un anno fa l’avrei escluso. Ora no”.