Juventus-Napoli, le formazioni UFFICIALI | Le scelte di Pirlo e Gattuso!

Juventus-Napoli, alle 18.45 si va in campo: Gattuso e Pirlo si sfidano tra futuro e voglia di quarto posto. Le formazioni ufficiali del recupero della terza giornata di Serie A

Poco meno di un’ora al fischio di inizio di Juventus-Napoli: il match sarà valido per il recupero della terza giornata e vedrà bianconeri e azzurri giocarsi uno snodo importante per il rispettivo finale di stagione. Ambedue le formazioni, infatti, sono in volata per il quarto posto e sperano di raggiungere la qualificazione in Champions League, che sarebbe vitale per ciascuna delle società, in vista della prossima stagione. Di seguito le formazioni ufficiali diramate da Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso