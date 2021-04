Calciomercato Juventus, Dembele tra rinnovo e addio | Il punto

La Juventus potrebbe mettere le mani su Ousmane Dembele, esterno offensivo del Barcellona: ecco la situazione del francese

La Juventus è sempre molto interessata all’acquisto di nuovi giocatori provenienti dai top club europei. Delle occasioni che presenterà il mercato, come per esempio quei calciatori che devono rilanciarsi dopo un’esperienza poco esaltante. È il caso di Ousmane Dembélé: arrivato per 135 milioni di euro nel 2017, non ha mai dato l’impressione di valere l’intera spesa. Il suo contratto in scadenza nel 2022 mette il Barcellona in una posizione abbastanza scomoda: il francese dovrà rinnovare oppure andar via la prossima estate.

Juventus, la situazione Dembele

Secondo quanto riferito da ‘Sport.es‘, sono in corso delle trattative tra il Barcellona e Dembélé per il rinnovo del contratto. L’esterno offensivo francese è considerato molto importante da Ronald Koeman, ma la proposta d’ingaggio potrebbe essere più bassa di quella attuale, prolungando però fino al 2025. Il giocatore, almeno per ora, prende tempo. Sa di avere molto mercato, e infatti oltre alla Juventus ci sono Manchester United e Chelsea.

Tuttavia, i blaugrana credono che dietro questi tentennamenti ci sia proprio la Juve. Il club bianconero è molto interessato a Dembélé, e spera che non rinnoverà il suo contratto. Infatti, in tal caso dovrà lasciare il Barcellona la prossima estate per una cifra abbastanza contenuta. Una ‘speranza’ che, almeno per ora, resta tale.