L’Inter pianifica le mosse di calciomercato con un occhio ai rinnovi: un titolare potrebbe non rimanere, accettando le lusinghe di alcuni top club europei

La stagione è arrivata ad un punto di svolta: il rush finale del campionato stabilità chi potrà ritenersi soddisfatto degli obiettivi raggiunti e chi no. La classifica è ancora aperta ad ogni verdetto, ma l’Inter ha costruito un cuscinetto di vantaggio per potersi considerare la favorita per lo scudetto. Mister Conte tiene la squadra concentrata sul campo, ma in società si pensa già al calciomercato e alla rosa del futuro.

Calciomercato Inter, rinnovo in bilico per Brozovic

L’Inter si prepara a rivestire un ruolo da protagonista nella sessione estiva, ma il primo passo da affrontare è quello relativo ai rinnovi. Tra i giocatori in bilico c’è anche Marcelo Brozovic: il croato ha un contratto in scadenza nel 2022, e le sue ultime scelte hanno messo in pre-allarme il club. Sulla falsa riga di quanto accaduto anche a Lautaro Martinez, il centrocampista avrebbe rotto i rapporti con il suo agente, Miroslav Bicanic, dopo 10 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’ex rimpiazza Kolarov | Tifosi adirati

A dare la notizia è stato il giornalista Nicolò Schira che, su Twitter, ha precisato come Marcelo Brozovic sia deciso a discutere personalmente con l’Inter il rinnovo del contratto, assistito magari da un legale di fiducia. Questa situazione non è certo lineare e rimetterebbe in discussione il futuro del croato, tra i migliori di questa stagione. Mister Conte gli ha affidato il centrocampo e lui ha risposto fornendo già sette assist.

Calciomercato Inter, tre top club alla finestra

Brozovic si sente parte del progetto Inter, ma sa che il suo profilo è seguito. I top club europei sarebbero pronti ad accoglierlo: tra questi PSG, Bayern Monaco e Real Madrid sono le più interessate. Tutti alla finestra, in attesa di sfruttare il minimo tentennamento per partire all’assalto: i tedeschi – in estate – daranno vita ad una mini-rivoluzione e Brozovic è un nome che gira in Baviera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Simeone in panchina | Chiesto lo scambio con la Juventus

La priorità resta però l’Inter, nonostante le mosse del giocatore. I rapporti con PSG e Real sono altrettanto ottimi e al momento nessuna pista è escludibile. La firma sul rinnovo metterebbe ogni voce a tacere, ma al momento Brozovic è concentrato sul campo. Ogni scelta, con ogni probabilità, sarà rimandata a fine stagione e magari con uno scudetto in mano sarà più facile arrivare alla fumata bianca.