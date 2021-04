Maldini è intervenuto ai microfoni del pre-partita di Parma-Milan: arriva la conferma riguardo al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan si appresta ad affrontare il match contro il Parma di D’Aversa. Sarà uno scontro impegnativo per i rossoneri, che non perdono la speranza di poter raggiungere l’inarrestabile Inter in vetta al campionato. Ma la sfida sarà molto significativa, soprattutto, per quanto riguarda la Champions League. Il ritorno nella Coppa dalle grandi orecchie è senza dubbio il primo obiettivo stagionale della squadra guidata da Stefano Pioli e le dirette concorrenti esercitano una rilevante pressione in classifica. Massima attenzione sul campo, quindi, ma anche in tema di calciomercato. Maldini è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pre-partita dell’incontro e ha confermato l’indiscrezione uscita nei giorni scorsi sul rinnovo di Ibrahimovic.

Ecco le parole del dirigente rossonero: “Posso parlare per Ibrahimovic e al riguardo mancano solamente dei piccoli dettagli, siamo vicinissimi al rinnovo“.

Parma-Milan, Maldini sul rinnovo di Donnarumma

Buone notizie, quindi, per l’ambiente milanese, con la conferma della nuova intesa del campione svedese a un passo in vista della prossima stagione. Maldini, durante l’intervista, ha rilasciato un passaggio anche sul rinnovo di Donnarumma. Ma la situazione legata al futuro del giovane portiere appare certamente più complicata: “Rinnovare per 3-4 anni è una scelta che si fa. A me questo tipo di decisione in carriera ha dato molte soddisfazioni, ad altri no. Non sono qua per giudicare. So cosa ho a disposizione dal club e qual è la mia idea di squadra. Per realizzare un affare bisogna essere d’accordo in due“.

Commento, infine, su Mandzukic, tornato in panchina dopo tanti infortuni: “È dispiaciuto, perché pensava di non farsi male, ma questo rischio dopo tanto tempo era fisiologico. In lui comunque abbiamo fiducia“.