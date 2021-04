La Juventus studia eventuali rinforzi in vista della prossima stagione: occhio al possibile ritorno di Rovella dal prestito al Genoa

Vittoria per la Juventus nello scontro con il Genoa. I bianconeri hanno ottenuto un successo convincente con il risultato di 3-1, grazie ai gol nell’ordine di Kulusevski, Morata e McKennie. Tre punti fondamentali per gli uomini di Pirlo, che tengono a distanza le dirette concorrenti per un posto in Champions League nella prossima edizione. I vari scivoloni rimediati in stagione, su tutti quello nella massima competizione europea, costringono poi la società a riflettere profondamente sul futuro della rosa in sede di calciomercato. Il club studia possibili interventi rilevanti, ma molto dipenderà dalla partenza o meno di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse restare a Torino, la dirigenza potrebbe vedersi costretta a mettere in atto soluzioni di ripiego. Eventualmente, sarebbe possibile il rientro anticipato di un giovane in prestito in Serie A. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, Rovella può tornare subito

La squadra guidata da Andrea Pirlo rischia di non portare a casa alcun trofeo in questa stagione. Lo scudetto sembra ormai destinato all’Inter schiacciasassi e in finale di Coppa Italia ci sarà l’Atalanta, in un match molto insidioso. I bianconero, inoltre, rischiano perfino di non accedere alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie, dopo aver raccolto l’ennesimo fallimento quest’anno nella competizione. Per questi motivi, la società potrebbe mettere in atto cambi importanti nella rosa.

Molto dipenderà, però, dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non è affatto contento della situazione che sta vivendo e ha regalato più di una prestazione sottotono. Il suo contratto scadrà a giugno 2022, ma è possibile che abbandoni la nave in anticipo. Se dovesse restare, invece, Paratici e Agnelli dovrebbero rivedere i piani per il mercato. Il campione di Madeira, infatti, comporta un grosso peso a livello economico – con uno stipendio da oltre 30 milioni di euro – e non permetterebbe operazioni particolarmente esose.

Possibili, perciò, alcuni rientri dei giovani talenti in prestito, al fine di rimpolpare il gruppo squadra. In particolare, secondo quanto riferisce il sito ‘Donbalon.com’, potrebbe tornare anticipatamente il gioiello Nicolò Rovella, centrocampista attualmente in forza al Genoa in prestito fino a giugno 2022. Il 19enne sta facendo vedere cose molto interessanti con i rossoblù, andando anche oltre le più rosee aspettative. Vedremo quale sarà il futuro del classe 2001, strettamente legato a quello di Ronaldo.