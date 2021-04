Dopo la voce delle ultime ora, arriva la comunicazione ufficiale da parte della società: il tecnico Jose Mourinho è stato esonerato

Dopo i brutti risultati dell’ultimo periodo, arriva una svolta in casa Tottenham. La società ha deciso di esonerare il tecnico Jose Mourinho dopo il pareggio per 2-2 con l’Everton e diversi risultati negativi che hanno portato la squadra al settimo posto in classifica con una gara in più rispetto alle altre.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, accordo e ritorno in Italia | Beffa alla Juventus

La voce degli ultimi minuti è stata confermata da un comunicato ufficiale rilasciato dagli ‘Spurs’ attraverso i propri canali. Ecco il messaggio: “Il Club può annunciare che Jose Mourinho e il suo staff tecnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dai loro incarichi”.