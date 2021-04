Arrivano le prime perplessità dei piccoli club sull’istituzione della Superlega: le parole di Lado e Topuria, esponenti del calcio georgiano

L’istituzione della Superlega danneggerà e non poco i piccoli club. Lo ha fatto notare anche il dirigente georgiano Irakli Khvedeliani, esprimendo le sue perplessità e le possibili soluzioni da adottare. E sono proprio alcune società della Georgia che hanno espresso il loro parere ai microfoni di CalciomercatoNews.com. Lado, ds della Dinamo Batumi, ha dichiarato: “Diciamo di no alla Superlega, questa soluzione non ci piace. Vorremmo che le cose proseguissero come prima“.

Anche Lekso Topuria, presidente della Lokomotivi Tbilisi, ha espresso un breve pensiero, che però fa capire molto cosa pensano i ‘piccoli’ club dell’Est-Europa sulla Superlega: “In poche parole: minerà l’importanza del calcio nel mondo“. Pensieri sparsi, preoccupazioni lecite dopo la decisione di Agnelli e Florentino Perez cambiare per sempre il calcio.