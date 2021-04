Gara strepitosa tra Napoli e Lazio stravinta dagli azzurri e da Lorenzo Insigne

Gara stellare al Diego Armando Maradona tra Napoli e Lazio. Scontro fondamentale per un posto in Europa soprattutto alla luce dei risultati favorevoli delle partite precedenti. Il Napoli domina per 65 minuti, la sblocca dopo appena 7 minuti con il calcio di rigore di Lorenzo Insigne che comincia il suo show. Raddoppia Politano 5 minuti dopo, ma la squadra di Gattuso continua a macinare bel calcio. La Lazio prova a farsi sotto con qualche iniziativa di Immobile ma la difesa azzurra sventra le minacce.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno | Ma serve l’addio di Agnelli

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, l’attaccante non convince | Addio a giugno?

Napoli-Lazio 5-2 | Tabellino marcatori

Nel secondo tempo la musica non cambia. Insigne termina il suo show con un gol fantastico a giro. Poco dopo Mertens si inventa un gol capolavoro sulla grande giocata di Zielinski che regala il quarto gol ai partenopei. La Lazio ha 5 minuti di rinascita e trova il gol prima con Ciro Immobile e poi con Milinkovic-Savic su punizione. Uno spavento spento poco dopo da Victor Osimhen che chiude i giochi e permette al Napoli di avvicinarsi prepotentemente al quarto posto. Tabellino marcatori:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Stoccata a Zlatan!

NAPOLI-LAZIO 5-2

7′ Insigne. 12′ Politano, 53′ Insigne, 65′ Mertens, 70′ Immobile, 74′ Milinkovic-Savic, 80′ Osimhen