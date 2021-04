Juventus | Formazione, giocatori e calciomercato: ecco il nuovo undici di Allegri!

Da formazione e giocatori alle mosse di calciomercato: ecco come cambierebbe la Juventus con il ritorno di Massimiliano Allegri. Il possibile undici!

Si fanno sempre più insistenti le voci sul possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. A prescindere dal finale di stagione, il futuro di Andrea Pirlo sembra ormai segnato, e contestualmente continuano a salire le quotazioni del tecnico toscano. Un’eventuale scelta che cambierebbe inevitabilmente anche i piani di calciomercato del club bianconero e il futuro di diversi giocatori in bilico. Dalle scelte di formazione e giocatori al calciomercato: ecco come cambierebbe la Juventus di Allegri e il possibile undici titolare. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Giocatori e calciomercato: come potrebbe essere la nuova Juventus di Allegri!

Il ritorno del tecnico di Livorno segnerebbe in primo luogo l’abbandono dell’attuale 4-4-2. Sono infatti tre i moduli maggiormente utilizzati da Allegri in bianconero, dal 4-3-1-2 di inizio ciclo al 4-3-3, fino al 4-2-3-1. Potrebbe essere proprio quest’ultimo il modulo più indicato all’attuale Juve, con al momento Szczesny in porta in attesa di conoscere il futuro di Donnarumma. Difesa composta da Cuadrado, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro: il laterale colombiano potrebbe inoltre essere avanzato in attacco con l’inserimento di Danilo sulla fascia destra. A centrocampo idee già chiare su Bentancur, che a detta dello stesso allenatore “non può giocare a tre davanti alla difesa”. L’uruguaiano potrebbe affiancare Arthur o l’obiettivo di calciomercato Locatelli, che piace anche al tecnico toscano, con Rabiot e McKennie alternative. Il primo partente resta invece Ramsey, mentre con Allegri aumenterebbero le chance di permanenza di Bernardeschi come valida alternativa ai titolari insieme a Kulusevski.

La trequarti sarebbe invece composta da Chiesa, Dybala e Cristiano Ronaldo dietro a Morata. A giovare del ritorno del grande ex in panchina sarebbe in primo luogo proprio l’attaccante argentino, che non ha ancora risolto il proprio futuro e il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Caccia poi ad un altro attaccante: in questo caso, sono da tenere in considerazione i nomi di Moise Kean, lanciato dallo stesso Allegri, e Mauro Icardi.

Ecco la probabile formazione della nuova Juventus di Allegri:

4-2-3-1: Szczesny (Donnarumma); Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli (Bentancur), Arthur; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo; Morata (Kean).