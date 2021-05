Juventus e Inter non perdono di vista il sogno Milinkovic-Savic per la prossima stagione: per il centrocampista, però, è in pole il Real

Grande festa per lo scudetto in casa Inter. Prosegue la gioia dei nerazzurri per il diciannovesimo trofeo nazionale conquistato ed è aumentata non poco, di conseguenza, la fiducia riguardo al prosieguo del cammino. La rosa della ‘Beneamata’ è probabilmente la più forte in Italia in questo momento e, a meno di clamorose sorprese, dovrebbero essere pochi gli interventi per la prossima stagione. Totalmente diverso il discorso se parliamo, invece, di Juventus. L’annata è senz’altro negativa e l’obiettivo Champions League non è ancora stato messo in cassaforte. Da questo traguardo dipenderà il futuro di molti componenti del club, sia per quanto riguarda i protagonisti in campo, sia per il nucleo dirigenziale. Nel frattempo, occhi sempre puntati sul sogno per il centrocampo.

Calciomercato Juventus e Inter, Milinkovic si offre di nuovo al Real Madrid

Dal campo al calciomercato. L’Inter punta a dare vita ad un nuovo ciclo di successi, dopo aver interrotto quello della Juventus durato ben nove anni. I bianconeri, invece, dovranno ricostruire per cercare di raddrizzare subito la rotta, già a partire dalla prossima annata. La finestra di trasferimenti estiva sarà molto utile a entrambe in questo senso. La ‘Vecchia Signora’ cerca un colpo top a centrocampo, reparto forse più debole al momento. Conte, dal canto suo, chiede un rinforzo di primo livello per la mediana da diverso tempo alla società.

Per questi motivi, i club in questione continuano ad inseguire il sogno Milinkovic-Savic. Il serbo, attualmente, in forza alla Lazio rappresenterebbe senza dubbio un acquisto di prima fascia e darebbe una grossa mano sotto tutti i punti di vista, sia tecnico/tattico che fisico. In questo momento, però, in pole ci sarebbe il Real Madrid per il calciatore. L’ex Genk, stando a quanto riferisce il sito ‘Donbalon.com’, sarebbe tornato in orbita ‘Blancos’. Pare, infatti, si sia offerto nuovamente al club di Perez, i quali sarebbero disposti a sborsare sugli 80 milioni di euro – con un contratto in scadenza a giugno 2024 – per il suo cartellino.

Una cifra che sicuramente pone la squadra di Zidane in una posizione di vantaggio nella corsa al classe ’95. Ma il centrocampista non ha smesso di dialogare con Juventus e Inter, che quindi non perdono la speranza di poter raggiungere questo sogno di mercato. Situazione in divenire, staremo a vedere quale piega prenderà il futuro del super ricercato Milinkovic-Savic.