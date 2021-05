Il terzino sinistro potrebbe lasciare definitivamente l’Italia per approdare al Leicester, che tenta l’assalto mettendo al palo Juve e Inter

L’ennesima beffa, in salsa calciomercato, per le italiane arriva ancora una volta dall’Inghilterra. Stavolta, però, a rubare a Inter e Juventus il terzino sinistro su cui avevano messo gli occhi sarà il Leicester, che sta provando in tutti i modi a convincere il big di Serie A e la sua squadra, mettendo sul piatto un’offerta che sta facendo storcere il muso ai suoi, perché non ritenuta all’altezza.

Calciomercato, il Leicester ci prova per il big di A | Inter e Juve beffate

Secondo fonti che provengono direttamente dall’Inghilterra, il Leicester non solo ha preparato un assalto coi fiocchi per il terzino sinistro dell’Atalanta, Robin Gosens, ma ha anche preparato per i bergamaschi un’offerta, che però non sembra molto vicina a quanto di fatto loro stessi richiedono per il tedesco.

Sul piatto, gli inglesi hanno messo infatti 25 milioni di euro più bonus per arrivare dritti dritti alla firma del laterale classe 1994, che pochi giorni fa, in un’intervista all’agenzia di stampa tedesca Dpa, aveva detto che avrebbe potuto lasciare la Serie A se fosse arrivata un’offerta dal Borussia Dortmund. Quella dei gialloneri non è arrivata, siamo d’accordo, ma anche l’idea di approdare in Premier League, con un contratto da cinque anni, non sarebbe affatto male, anzi. Peccato che per l’Atalanta ballino ancora 10/15 milioni di euro, e che non abbia nessuna intenzione di svendere il suo giocatore.

Uno dei motivi è dato dal fatto che, come dicevamo prima, Gosens ha attirato le simpatie anche di Juventus e Inter, che vorrebbero completare la propria rosa con il suo innesto nella prossima finestra di calciomercato, dando così la possibilità al terzino di rimanere nel campionato che lo ha reso quello che è e che l’ha fatto esplodere tanto da attirare sirene da un po’ ovunque. Oltre, ovviamente, a consentirgli di vestire per la prima volta la maglia della Nazionale tedesca, un sogno che, come ha ribadito nella stessa intervista all’agenzia, vorrebbe non finisse anche in vista dei prossimi Europei del 2020, che inizieranno proprio a Roma, allo stadio Olimpico.