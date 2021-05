Ancora una vittoria importante per il Sassuolo che continua a puntare al settimo posto in classifica. Roberto De Zerbi ha rivelato il suo futuro

Una cresciuta esponenziale anno dopo anno. Il Sassuolo ha superato 1-3 al Tardini il Parma continuando così a mettere nel mirino il settimo posto in classifica. La compagine neroverde è stata protagonista di un’altra prestazione da applausi con un predominio territoriale nel derby emiliano. Tanti calciatori sono maturati dal punto di vista caratteriale prendendosi le responsabilità soprattutto nei momenti più difficili del match. Inoltre, lo stesso Roberto Fin dal suo arrivo Roberto De Zerbi ha valorizzato diversi calciatori già pronti per essere convocati all’Europeo dal Ct Roberto Mancini. Da Locatelli a Berardi passando per Ferrari e Caputo con il sogno nel cassetto per Raspadori.

Calciomercato, De Zerbi senza troppi giri di parole

Così nel post-partita lo stesso allenatore del Sassuolo ha svelato il suo futuro ai microfoni di Sky Sport: “Ho parlato ai miei calciatori e alla società prima della sfida di Genova. Ho comunicato così a tutti la mia decisione di andar via”. Poi ha aggiunto: “Scelta sofferta, ma non posso dare di più a questa squadra dopo tre anni. Sono un professionista e abbiamo raggiunto il massimo finora”.

Sky Sport ha rivelato anche di un forte interessamento da parte del club ucraino Shakhtar Donetsk: ci sarebbe già una bozza di contratto fino al 2023 con due milioni a stagioni più bonus. De Zerbi è pronto così ad una nuova sfida lontano dall’Italia per una nuova programmazione entusiasmante.

Il Sassuolo dovrà così trovare un nuovo allenatore all’avanguardia per continuare il percorso di crescita iniziato tre anni fa dallo stesso allenatore bresciano. Un addio sofferto.