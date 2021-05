Calciomercato Milan, Icardi nel mirino | Spunta l'idea di scambio

Il Milan va a caccia di un attaccante sul calciomercato. Il profilo di Mauro Icardi potrebbe svoltare gli scenari per l’attacco rossonero. Attenzione alla pista scambio per l’argentino

Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico e a fine anno potrebbe stravolgere totalmente i piani di diversi top club sul calciomercato. L’attaccante argentino ha totalizzato quest’anno 19 presenze in Ligue 1, mettendo a segno anche 7 reti e 4 assist. In realtà, però, l’ex Inter è stato piuttosto discontinuo con il club transalpino e non è mai riuscito veramente a conquistare il club e i tifosi. Proprio per questo, a fine stagione potrebbe arrivare l’addio e il ritorno in Italia per il bomber è un’ipotesi plausibile.

In particolare, secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, l’elevato costo di Dusan Vlahovic, per cui la Fiorentina chiede più di 40 milioni di euro, potrebbe indirizzare anche il futuro di Icardi in ottica Milan. I rossoneri monitorano il futuro dell’attaccante e potrebbe tentare l’affondo nella prossima sessione di calciomercato. I continui infortuni di Zlatan Ibrahimovic e la probabile mancata conferma di Mario Mandzukic portano il Milan a tentare di arrivare a un nuovo acquisto in attacco: ecco gli scenari per il futuro.

Calciomercato Milan, occhi su Icardi: gli scenari per arrivare all’argentino

Il Milan potrebbe avere due strade per arrivare all’attaccante. La prima via è rappresentata da un possibile prestito: se la situazione di Icardi dovesse andare per le lunghe non è un’ipotesi da scartare che Leonardo possa lasciarlo partire con questa formula. Occhio, però, anche a una possibile pista scambio che potrebbe verificarsi nel prossimo futuro. Nell’affare per Maurito potrebbe entrare, infatti, Alessio Romagnoli, difensore che non sembra più imprescindibile per lo scacchiere rossonero. La valutazione del centrale si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro, una cifra che potrebbe abbassare i costi per Icardi, attualmente valutato sui 40-45 milioni. Vedremo se questa possibilità prenderà il sopravvento in sede di calciomercato o se la via del prestito sarà quella maggiormente percorribile. Di certo il nome di Icardi fa gola al Milan e a molti in vista della prossima estate.