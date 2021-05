Il Milan non sfrutta l’occasione d’oro contro il Cagliari, che si è salvato aritmeticamente: finisce zero a zero a San Siro complicando i piani Champions

I piani Champions si complicano per il Milan, che non sfrutta l’occasione contro il Cagliari già salvo in maniera artmetica nel pomeriggio. Ora tutto si deciderà nell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta che ha festeggiato ieri l’approdo alla massima competizione europea. Tre punti decisivi che dovranno arrivare contro i bergamaschi per essere protagonisti a livello europeo. La compagine sarda ha disputato un’ottima gara onorando il campo nonostante la salvezza arrivata nel pomeriggio dopo il pari tra Benevento e Crotone.

Milan-Cagliari 0-0, il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (62′ Dalot), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (62′ Meite), Kessie; Saelemaekers (46′ Rafael Leao), Brahim Diaz (57′ Castillejo), Calhanoglu (89′ Mandzukic); Rebic. All.: Stefano Pioli.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (78′ Duncan), Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti (78′ Cerri). A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Rugani, Zappa, Asamoah, Duncan, Cerri, Simeone. All.: Semplici.

Ammoniti: Kjaer, Marin, Carboni, Calabria

Arbitro: Massa

LA CLASSIFICA

Inter 88, Atalanta 78, Milan, Napoli 76, Juventus 75, Lazio 67* , Roma 61, Sassuolo 59, Sampdoria 49, Verona 43, Bologna, Udinese 40, Fiorentina, Genoa 39, Spezia 38, Cagliari 37, Torino* 35, Benevento 32, Crotone 22, Parma 20