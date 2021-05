Calciomercato Inter, Musso si sbilancia | Assist da Lautaro Martinez

L’Inter pianifica il calciomercato e la prossima stagione. Attenzione al futuro del portiere, da tempo accostato ai colori nerazzurri: apertura al trasferimento e occhio a Lautaro Martinez

Il futuro di Juan Musso continua a tenere banco sul calciomercato. Il portiere argentino sta dimostrando tutte le sue qualità nelle ultime stagioni con la maglia dell’Udinese. L’estremo difensore ha palesato grande solidità e affidabilità in Serie A. Le sue prestazioni potrebbero far comodo alle maggiori big italiane: da mesi, l’estremo difensore viene accostato all’Inter e alla Roma, che potrebbero tentare l’affondo nelle prossime settimane.

Oggi il calciatore ha aperto all’eventuale trasferimento proprio in nerazzurro. Il portiere si è raccontato, infatti, ai microfoni di ‘Goal.com’, non negando affatto la possibilità di un passaggio al club milanese. Anzi, le sue parole suonano come una vera e propria apertura ai colori nerazzurri. Dapprima l’argentino spiega: “La Champions League per me sarebbe un sogno. Le squadre che la giocano sono grandi club. Sarei molto felice se arrivasse un’offerta favorevole per me e anche per l’Udinese. Mi farebbe molto piacere se fossimo tutti contenti e se il trasferimento andasse bene a tutti”.

Calciomercato Inter, Musso apre ai nerazzurri: l’importanza di Lautaro Martinez

Non è un mistero il rapporto che lega Juan Musso e Lautaro Martinez. Il portiere ne ha parlato anche in relazione al possibile trasferimento in nerazzurro: “Sta giocando per la miglior squadra d’Italia, con una storia incredibile. Ma sono tranquillo, non voglio impazzire dietro ai rumors di mercato: non mi levano il sonno”. Ancora su Lautaro sottolinea: “C’è un buon rapporto. Ci vediamo molto, anche quando andiamo in Nazionale. L’ho visto crescere nelle giovanili del Racing, giocavamo insieme in prima squadra e ora siamo in Serie A”. Parole d’amore nei confronti dell’Inter e di Lautaro: e chissà che queste dichiarazioni non possano essere un assist importante al trasferimento alla Beneamata.