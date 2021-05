La Juventus si muove sul mercato a caccia di un attaccante: idea scambio e conguaglio economico con il Barcellona per l’erede di Dybala

La Juventus ha vinto la Coppa Italia e si gioca l’accesso alla prossima Champions League negli ultimi novanta minuti della stagione nella trasferta del ‘Dall’Ara’ contro il Bologna. Un campionato difficile, ma che può essere ancora salvato: l’accesso o meno alla massima competizione europea non cambierà comunque l’idea della società di provare a rinfrescare una rosa apparsa spesso in difficoltà. Tra i reparti da rinforzare c’è l’attacco e l’ultima suggestione porta ad un possibile scambio con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, nuovo attaccante dal Barcellona

In casa bianconera c’è infatti da definire il futuro di Paulo Dybala: l’argentino – in scadenza nel 2022 – non ha rinnovato con il club e la prossima potrebbe essere l’ultima estate per venderlo. L’attaccante ha sempre considerato i bianconeri una priorità, ma l’ultima stagione lo ha relegato ai margini delle rotazioni di Pirlo: appena 4 gol in 22 presenze in Serie A e tanti infortuni a limitarne la continuità.

Il suo futuro resta in bilico, con la Juventus che si sta guardando attorno a caccia di un possibile sostituto. Tra i papabili – riporta ‘fichajes.net’ – c’è anche il cartellino di Philippe Coutinho. Classe 1992, il brasiliano ex Inter è sulla lista cessioni del Barcellona, a prescindere di chi sarà il prossimo allenatore. Il giocatore ha però subito un grave infortunio: una lacerazione del menisco laterale lo ha costretto a chiudere la stagione in anticipo.

Calciomercato Juventus, scambio e cash per Coutinho

Questo intoppo non sembra aver rallentato i piani bianconeri. La Juventus pensa alla strategia per arrivare a Coutinho, valutato dal Barcellona circa 50 milioni (ha un contratto sino al 2023). L’idea è quella di uno scambio che abbassi la richiesta cash degli spagnoli: il ‘sacrificato’ è Adrien Rabiot, accostato più volte al club dei catalani. Il francese – 3 gol in 33 presenze – ha una valutazione di circa 27 milioni.

Lo scambio Rabiot-Coutinho prevede quindi un conguaglio economico di circa 23 milioni che la Juventus dovrebbe versare alle casse del Barcellona. Un valore complessivo di 50 milioni e un attacco rivoluzionato: l’idea ora va valutata e nelle prossime settimane se ne studierà la fattibilità.