Calciomercato Inter, Sarri per il dopo Conte | Contatti in corso: i dettagli

L’Inter è arrivata a una nuova svolta in panchina. E’ stata appena comunicata la scelta del club nerazzurro dopo l’addio di Antonio Conte alla Beneamata: di seguito le ultime novità su Sarri

L’Inter sta vivendo ore frenetiche legate al futuro della panchina. I nerazzurri, infatti, hanno salutato Antonio Conte: insanabile la frattura tra il tecnico e il club. Una distanza sul progetto e la visione di Zhang e Suning che ha portato a una separazione repentina e inevitabile con la Beneamata. Con uno scudetto alle spalle e un nuovo corso da avviare, l’Inter è chiamata alla scelta più importante, quella legata al futuro della guida tecnica.

L’addio di Antonio Conte lascia un vuoto importante, ma Marotta e la dirigenza non vogliono farsi trovare impreparati e valutano diversi profili per tentare di proseguire la striscia vincente. Nelle ultime ore, tanti nomi si sono susseguiti sul tavolo della Beneamata: da Massimiliano Allegri, ormai pronto al ritorno alla Juventus, a Simone Inzaghi, che si lega invece alla Lazio. Tra i molti profili da tenere sotto osservazione, c’è sicuramente Maurizio Sarri. La pista Inter per il tecnico ex Napoli e Juventus è sempre più calda nelle ultime ore.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato Inter, Dimarco è a Milano | C’è la conferma: le ultime

Calciomercato Inter, Sarri per la panchina: i contatti e le ultime

Sfumato il nome di Allegri, Sarri resta, dunque, una pista importante da tenere in considerazione. L’Inter si sta muovendo su diversi fronti, tentando di raggiungere il profilo più adatto. In tal senso, sono da registrare contatti con Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli resta, quindi, un candidato forte alla panchina della Beneamata, un nome da osservare con grande attenzione per aprire un nuovo ciclo in nerazzurro. In ballo, però, anche valutazioni tecnico-tattiche: Sarri, infatti, ha uno stile e un credo calcistico molto diversi del 3-5-2 marchiato Antonio Conte. Un ribaltone in panchina che dovrebbe, dunque, essere seguito anche da una svolta radicale sul campo e sul mercato: staremo a vedere se, dopo gli ultimi contatti, la pista decollerà ulteriormente nelle prossime ore.