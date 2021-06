L’Inter continua a monitorare il fronte calciomercato: beffa in arrivo per Spalletti, assalto nerazzurro per rinforzare le corsie esterne

L’Inter dovrà fare i conti con cessioni eccellenti in vista della prossima stagione, ma non solo. La società nerazzurra è al lavoro per arrivare a colpi importanti in entrata per puntellare la rosa a disposizione del futuro tecnico, Simone Inzaghi, che dovrebbe essere ufficiale nelle prossime ore. Dopo la rescissione consensuale con Antonio Conte, la dirigenza milanese ha virato tutto sull’ormai ex tecnico biancoceleste pronto ad una nuova avventura entusiasmante della sua carriera.

Calciomercato, sprint per il colpo dalla Premier: rilancio per Emerson

Ritorna di moda così il profilo del terzino italo-brasiliano, Emerson Palmieri, che non ha vissuto una stagione entusiasmante con il Chelsea, ma si è laureato Campione d’Europa insieme ai “Blues”. Il suo futuro sembra essere sempre più lontano da Londra con la volontà dello stesso laterale di giocare con maggiore continuità. Così l’Inter potrebbe superare proprio il Napoli del nuovo corso targato Luciano Spalletti. Proprio l’allenatore toscano l’ha richiesto a tutti i costi visto che lo conosce bene dai tempi di Roma: come svelato da Sky Sport l’Inter avrebbe contattato l’entourage del giocatore visto che è molto apprezzato anche da Simone Inzaghi.

Sotto la gestione dell’allenatore di Certaldo lo stesso giocatore della Nazionale italiana si è imposto a livello europeo attirando così l’interesse del Chelsea che l’ha prelevato dalla società giallorossa. Sprint importante da parte dell’Inter, che potrebbe così beffare Luciano Spalletti che non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura sotto l’ombra del Vesuvio dopo due anni di inattività.

Il futuro di Emerson potrebbe essere nuovamente in Italia con l’Inter, che monitora attentamente il profilo del laterale ora impegnato in Nazionale in vista degli Europei, che partiranno ufficialmente l’11 giugno. L’ex giocatore di Roma e Palermo starebbe così pensando al futuro per sposare un nuovo progetto entusiasmante.