Fabio Paratici lascia ufficialmente la Juventus e, in conferenza stampa, esce allo scoperto sul futuro: le sue parole



La Juventus e Fabio Paratici si salutano ufficialmente. L’ormai ex CFO in conferenza stampa, al fianco di Andrea Agnelli, ha detto addio alla società bianconera alla quale è stato legato per ben 11 anni. L’ormai ex dirigente ha dichiarato: “11 anni sono un’epoca, sono stati anni meravigliosi in un club speciale come la Juventus. Sarò sempre grato al club, ho dato tutto e sono orgoglioso di come mi sono comportato. Ho ricevuto di più di quanto ho dato”. Paratici ha poi deciso di uscire allo scoperto su quello che sarà il suo futuro in un altro club.

Calciomercato Juventus, Paratici al Tottenham: c’è l’annuncio

Si parla con insistenza negli ultimi giorni di un passaggio del dirigente al Tottenham dove ritroverebbe l’ex Juventus Antonio Conte, libero dopo l’addio all’Inter. A riguardo, Paratici ha detto:

“Non è il momento di parlarne. Posso solo dire che la mia famiglia spera che torni a lavorare subito”. Paratici non rimarrà dunque fermo a lungo ma molto probabilmente tornerà protagonista, in un nuovo club, già durante il calciomercato estivo.



L’ipotesi Tottenham al fianco di Conte resta, dunque, assolutamente in piedi: il futuro a Londra insieme all’ex Commissario tecnico è un’opzione decisamente viva per l’ex Juventus.