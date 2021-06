Dopo aver lasciato la Juventus Fabio Paratici diventa uno dei principali pericoli per i bianconeri: messo nel mirino un altro big

I primi addii in casa Juventus sono stati già definiti. A lasciare la panchina dei bianconeri è stato Andrea Pirlo, prontamente sostituito con il ritorno di Massimiliano Allegri. Anche nell’organigramma dirigenziale è arrivato un addio, ovvero quello di Fabio Paratici, che ha deciso di intraprendere una nuova avventura per la sua carriera lontano da Torino. Infatti sembrerebbe mancare solamente l’ufficialità per l’approdo dell’ex amministratore delegato bianconero al Tottenham.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione Allegri | Assalto in Spagna: doppia idea di scambio

Per cominciare il suo nuovo impiego in Premier League, Paratici sembrerebbe intenzionato a mettere nel mirino proprio alcuni calciatori della Juventus. Così da alleato e dirigente dei bianconeri, ora potrebbe diventare una delle prime minacce nel prossimo calciomercato estivo che sta per aprirsi.

Calciomercato Juventus, Paratici punta Kulusevski: vuole portarlo al Tottenham

La rivoluzione in casa Juventus è già iniziata e i primi cambiamenti sono già arrivati. Per ora sono cambiati solo alcuni nomi dei protagonisti fuori dal campo, ma nella prossima sessione di calciomercato che si aprirà anche diversi componenti della rosa che sarà a disposizione di Massimiliano Allegri inevitabilmente cambieranno.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Mourinho supera la Juventus | Cessione: colpo da 40 milioni!

In particolare a mettere gli occhi sui gioiellini nella rosa bianconera sembrerebbe essere proprio Fabio Paratici, appena separatosi dalla Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, per iniziare la sua nuova avventura al Tottenham l’ex dirigente juventino avrebbe messo nel mirino Dejan Kulusevski. Lo svedese in questa stagione ha collezionato 46 presenze, mettendo a segno 7 gol e 9 assist. Per lui non è stata proprio una stagione che ha rispettato le attese, complice probabilmente il momento difficile della squadra intera. Così Paratici dopo averlo voluto fortemente in bianconero starebbe pensando di portarlo con sé nella nuova avventura inglese. Serviranno almeno 45-50 milioni per strapparlo alla Juventus, che insieme a Massimiliano Allegri sembrerebbe intenzionata a dargli un’altra possibilità. Ma nel calciomercato nulla è mai da dare per scontato.