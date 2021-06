Calciomercato Lazio, futuro Sarri | Fumata bianca in arrivo!

Calciomercato Lazio, vanno avanti i dialoghi con Sarri: domani potrebbe esserci la fumata bianca, le ultime sull’approdo dell’ex Juventus

Sono ore caldissime per il futuro della Lazio e soprattutto per quello della propria panchina: dopo aver salutato bruscamente Simone Inzaghi, i biancocelesti lavorano senza sosta sul profilo di Maurizio Sarri, con la dirigenza capitolina che continua a intrattenere incontri e folti contatti con il tecnico di Figline e il suo entourage. Nel weekend sono stati compiuti importanti passi in avanti, ma la firma sul contratto e la fumata bianca mancano ancora all’appello, con l’ambiente biancoceleste ancora col fiato sospeso, in attesa del grande annuncio.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, domani potrebbe essere il giorno giusto per l’accordo totale tra Sarri e la Lazio. Le parti, oggi, hanno trascorso la giornata a visionare gli ultimi dettagli del biennale che dovrebbe firmare l’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus, anche se filtra un cauto ottimismo dagli ambienti biancocelesti. D’altronde, l’intesa tra il trainer toscano e il patron Lotito dovrebbe esser stata raggiunta su quasi tutti gli aspetti (dal mercato ai collaboratori, passando soprattutto dal mercato) e la giornata di domani può rivelarsi quella decisiva.

Calciomercato Lazio, con Sarri sarà rivoluzione tattica: i possibili rinforzi

Con l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina, la Lazio si prepara endemicamente ad una vera e propria rivoluzione tattica. Dal 3-5-2 di Simone Inzaghi, i biancocelesti saranno chiamati a cambiare pelle, in virtù di un 4-3-3 o di un 4-3-1-2 ben conosciuti dal tecnico toscano e dal suo staff. Un modulo e una nuova filosofia di gioco che potrebbe portare la Lazio a valutare i primi importanti rinforzi: su tutti Elseid Hysaj (luogotenente di Sarri e libero a parametro zero), ma anche in regia potrebbe esserci bisogno di qualche rinforzo. Intanto, i tifosi e la dirigenza laziale attendono la definitiva fumata bianca.