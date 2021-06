Il calciatore ex Real Madrid e Borussia Dortmund, Hakimi, verso l’addio. Arrivano le dichiarazioni dell’agente sul futuro

L’Inter, vincitrice dello scudetto, ripartirà da un nuovo allenatore e da una rosa che potrebbe ricevere qualche forte scossone, con l’addio di qualche elemento di grande calibro. Una manovra, questa, forzata e utile a risollevare le casse del club. Tra i big della rosa più richiesti c’è Achraf Hakimi. L’esterno marocchino ha disputato una grande stagione, collezionando gol e assist di qualità per i compagni di squadra e dando un grosso contributo per la vittoria finale del trofeo. Il suo futuro è pertanto in bilico. A parlare dei possibili risvolti è stato Alejandro Camano, suo agente, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a FcInter1908.

LEGGI ANCHE >>> Sondaggio CMNEWS | Donnarumma al PSG: la reazione

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, colpo in attacco | Suggestione in casa Real

Hakimi, l’agente: “Nessuna trattativa col PSG”

Una delle squadre accostate all’ex Real Madrid e Borussia Dortmund è il Paris Saint Germain. Camano ha però smentito l’affare con i francesi con le seguenti dichiarazioni: “Non c’è una trattativa in corso con il Psg, al momento non c’è nulla. Non abbiamo nessun accordo con il club francese per l’ingaggio”. Ancora, l’agente dello stesso Hakimi ha rivelato: “Sta bene all’Inter. Ottimista sulla sua permanenza? Momento difficile per tutti…”. Non si sbilancia per quel che riguarda la possibilità di permanenza, ma allontana dunque la minaccia parigina.

Al momento resta ancora un rebus il futuro di Hakimi, che però non sarebbe orientato verso il PSG. Le parole dell’agente del calciatore sono chiare e non lasciano spazio ad equivoci: non c’è nessuna trattativa in corso con il club della capitale francese.