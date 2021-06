L’Italia sarà costretta a fare a meno di un difensore nel prossimo impegno a Euro 2020 contro la Svizzera. Tegola per Mancini: le ultime sulle sue condizioni

Ieri l’Italia è riuscita a portare a termine una netta vittoria contro la Turchia, ma ha perso uno degli interpreti in difesa. Alessandro Florenzi è stato sostituito da Giovanni Di Lorenzo a fine primo tempo e molti hanno pensato fosse una scelta di natura tattica. Secondo le ultime novità riportate da ‘Sky Sport’, invece, alla base c’era un problema fisico.

Il terzino, infatti, ha accusato una contrattura al polpaccio, muscolo che già in passato gli aveva dato non poche noie. In mattinata il giocatore si è fatto visitare e ha effettuato gli esami strumentali, da cui pare non sia emersa alcuna lesione. Il calciatore, in ogni caso dovrà saltare il prossimo impegno contro la Svizzera, ma il suo rientro in gruppo è previsto nei prossimi giorni.