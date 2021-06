Il Milan lavora per tutelarsi in attacco con nuovi elementi e c’è il possibile tentativo per il colpo dalla Serie A: Inter ko

Il Milan vuole prepararsi al meglio per la prossima stagione visto che dopo sette anni disputerà la Champions League, e per questo sta preparando le possibili mosse di calciomercato per rinforzare la rosa. I rossoneri potrebbero finanziare i nuovi colpi attraverso le cessioni e, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i sacrificati potrebbero essere Rafael Leao e Hauge.

Per il portoghese assistito da Jorge Mendes ci potrebbero essere delle occasioni sia in Premier League che in Ligue 1, dove potrebbe farsi avanti il Marsiglia. L’obiettivo del Milan è quello di incassare circa 25 milioni di euro dal suo addio mentre per quanto riguarda il norvegese potrebbero arrivare 15 milioni, per un totale di 40 milioni. Così facendo potrebbero avere i soldi necessari per puntare su Raspadori.

Calciomercato Milan, tesoretto dalle cessioni e colpo Raspadori: Inter ko

Il Milan infatti potrebbe pensare di dare maggiore qualità in avanti e osserverà da vicino Raspadori durante l’Europeo per capire come muoversi. L’attaccante del Sassuolo infatti sembra essere un rinforzo importante sia per giocare al centro dell’attacco che come esterno. In questa stagione ha lasciato il segno anche a ‘San Siro’ siglando una doppietta proprio contro i rossoneri. Il Milan con i 40 milioni guadagnati dalle cessioni potrebbe battere sul mercato l’Inter, che segue Raspadori da diverso tempo.

Il ‘Diavolo’ non sa ancora bene quando ritornerà Ibrahimovic dall’infortunio e anche per questo motivo si sta tutelando cercando nuovi attaccanti.