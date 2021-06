L’Inter a caccia di rinforzi per il centrocampo: torna di moda un vecchio pupillo, con la dirigenza che valuta l’ipotesi di uno scambio

L‘Inter pianifica il mercato a caccia di possibili rinforzi per adattare la rosa ai nuovi dettami tattici di Simone Inzaghi. Le risorse non abbondano, ma le occasioni non mancano e la dirigenza è attenta ad ogni possibile situazione. Tra i reparti da rinnovare c’è il centrocampo, dove potrebbe tornare di moda il nome di un vecchio pupillo: il mister piacentino cerca infatti giocatori fisici e duttili e dal Portogallo arrivano voci in tal senso.

Il riferimento è a William Carvalho, centrocampista classe 1992 del Betis Siviglia. Il ragazzo ha un contratto sino al 2023, ma i rapporti con il club non sono dei migliori. Dopo una prima stagione giocata ad alti livelli, non è più riuscito a trovare continuità e minutaggio sufficienti. Sono 27 le presenze nell’ultima Liga, condite da due gol. Il giocatore è tra i pezzi più pregiati della rosa e la dirigenza può usare il suo cartellino per fare mercato.

Calciomercato Inter, ipotesi scambio a centrocampo

Il valore di Carvalho è tra i 15-20 milioni di Euro e – come riferisce ‘elgoldigital.com’, sono diversi i club interessati al giocatore. In Italia c’è l’Inter in prima fila che deve però guardarsi dalla concorrenza in Premier League. Leicester e Wolverhampton sono a caccia di un titolare per la mediana, ma i nerazzurri possono sfruttare l’arma dello scambio per battere i ‘rivali’.

L’Inter potrebbe valutare infatti l’ipotesi di uno scambio alla pari con Stefano Sensi, centrocampista dalle qualità indiscutibili, ma che ha faticato a trovare continuità in nerazzurro. Tanti infortuni lo hanno limitato e nell’ultima stagione ha assicurato appena 18 presenze in Serie A. Il Betis Siviglia potrebbe rilanciarlo nel grande palcoscenico della Liga: Sensi e Carvalho hanno lo stesso valore di mercato, e uno scambio alla pari potrebbe mettere tutti in accordo.