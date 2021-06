Buona la prima per l’Olanda, che ha superato 3-2 l’Ucraina: emozioni a non finire con de Boer che può gioire dopo l’esordio, il tabellino

De Boer può gioire dopo l’esordio ad Euro2020. L’Olanda supera 3-2 l’Ucraina con una sfida davvero avvincente fin dai primi minuti di gioco. Prestazione importante per De Jong e compagni, capaci di conquistare tre punti importanti per il girone degli Europei. Prima il doppio vantaggio per gli olandesi, poi il pareggio che sapeva di beffa: alla fine decide un gol di testa del laterale destro del PSV Dumfries. Durante gli ultimi giorni sono arrivate numerose polemiche per il Ct degli Orange per aver deciso di schierare un 3-5-2, che è stata l’arma vincente questa sera per battere gli ucraini.

Olanda-Ucraina 3-2, il tabellino del match

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; de Vrij, Timber (88′ Veltman), Blind (64′ Ake); Dumfries, de Jong, de Roon, Wijnaldum, van Aanholt (64′ Wijndal); Depay (91′ Malen), Weghorst (88′ De Jong). All. De Boer

Ucraina (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarniy, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov (13′ Marlos) (65′ Shaparenko). All. Shevchenko

Reti: 53′ Wijnaldum, 59′ Weghorst, 75′ Yarmolenko, 80′ Yaremchuk, 85′ Dumfries

