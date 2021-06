La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe puntare forte sul profilo di Caglar Soyuncu in ottica calciomercato nelle prossime settimane: le ultime sul futuro del turco

Nella gara di esordio della fase a gironi di EURO 2020, l’Italia di Roberto Mancini ha battuto, senza particolari patemi, la Turchia di Senol Gunes grazie all’autogol di Merih Demiral ed alle reti siglate di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Una delle stelle della nazionale anche di Cengiz Under è senza dubbio Caglar Soyuncu, difensore centrale di proprietà del Leicester City, campione in carica della FA CUP. Il gigante classe 1996 però, nel match dell’Olimpico, non è stato fra i migliori in campo, ma potrebbe comunque finire nel mirino, in sede di calciomercato, della nuova Juventus di Massimiliano Allegri, a caccia di colpi importanti per tornare ai vertici del calcio italiano ed internazionale.

In questa stagione con la maglia delle Foxes, Soyuncu è stato senza dubbio uno dei pilastri della squadra allenata da Brendan Rodgers nonostante qualche problema fisico che l’ha tenuto lontano dal rettangolo verde per diverse gare. Al termine dell’annata, il 25enne ha comunque collezionato 23 presenze in Premier League mettendo a segno anche un gol per i suoi.

Calciomercato Juventus, obiettivo Soyuncu | Ipotesi di scambio

La Juventus, per arrivare al cartellino di Caglar Soyuncu, potrebbe puntare sul suo compagno di reparto e grande amico Merih Demiral. I bianconeri infatti potrebbero proporre uno scambio al Leicester City mettendo sul piatto proprio l’ex giocatore del Sassuolo che ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

C’è però un ostacolo ed è proprio di natura economica. La valutazione di Soyuncu si aggira infatti intorno ai 40 milioni di euro, una cifra superiore a quella di Demiral che, nell’ultima stagione con la maglia della Juventus, ha avuto qualche problema dal punto di vista di fisico dopo il rientro dall’infortunio al ginocchio avvenuto nel match dell’Olimpico contro la Roma del gennaio del 2020.