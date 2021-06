Il Milan continua ad inseguire l’attaccante e oltre a Giroud spunta un nuovo obiettivo: l’attaccante della nazionale austriaca

L’Europeo rappresenta sempre una vetrina per i giovani calciatori per mettersi in mostra e farsi conoscere anche dai top club. Come spesso accade, in competizioni come questa emerge sempre qualche talento che viene messo nel mirino di alcune squadre. In questo Euro2020 a farsi notare è stato Sasa Kalajdzic, centravanti classe ’97 della nazionale austriaca e dello Stoccarda.

Calciomercato Milan, occhi sul bomber dell’Austria Kalajdzic

Reduce da una stagione in Bundesliga di 33 presenze e 16 gol, il giovane attaccante si sta confermando un interessante profilo anche in questo Europeo, tanto da essere entrato nella lista del Milan, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Infatti, nella giornata di ieri, c’è stato un incontro a Casa Milan tra l’agente di Kalajdzic e la dirigenza rossonera per discutere del futuro del giocatore. Un profilo che si aggiunge a quello di Olivier Giroud, già nel mirino del club milanese da diverso tempo.

A differenza dell’attaccante francese, però, Kalajdzic ha l’età dalla sua parte e rappresenta un attaccante di grandi prospettive per il futuro. Dopo una stagione fantastica in Germania si attende la sua consacrazione anche in questo Europeo. Nell’incontro di ieri, l’entourage del giocatore avrebbe proposto il suo cartellino al Milan per una cifra di circa 25 milioni di euro, attualmente fuori portata per le strategie economiche e di mercato del club rossonero ma Kalajdzic rimane un nome caldo che sicuramente tornerà a far parlare di se nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.