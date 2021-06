Sta per prendere il via il match tra Italia e Svizzera, valido per la seconda giornata di Euro 2020: ecco le scelte dei tecnici

A breve prende il via il match tra Italia e Svizzera. Gli azzurri tornano in campo per la seconda giornata di Euro 2020, questa volta contro gli uomini del CT Petkovic. La Nazionale italiana punta ad un successo in stile Turchia, con l’obiettivo principale di rispondere alla vittoria del Galles. La squadra di Giggs è, attualmente, prima in classifica nel Girone A. Il tecnico Mancini conferma quasi del tutto l’undici sceso in campo nel precedente scontro, con l’unica eccezione per Di Lorenzo al posto di Florenzi. Il terzino del Napoli vince il ballottaggio con Toloi per la fascia destra.

Di seguito le formazioni ufficiali.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT Mancini.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. CT Petkovic.