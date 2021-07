L’Inter vorrebbe provare a rinforzare la porta e spunta un nuovo obiettivo: nome a sorpresa che arriva dall’estero

Sono giornate calde per l’Inter, che dopo la cessione di Hakimi sta lavorando per il calciomercato in entrata e va alla ricerca di calciatori per ogni reparto e non solo le fasce. I nerazzurri vorrebbero anche acquistare un nuovo portiere e ci sarebbero novità importanti in tal senso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, suggestione per il top | Può partire subito

Secondo quanto riportato da ‘Hurriyet.com.tr’, infatti, la società si sarebbe fiondata sull’estremo difensore Altay Bayindir, di proprietà del Fenerbahce. La testata giornalistica turca ha addirittura pubblicato il documento con la quale si mostra l’interesse dei nerazzurri firmato Piero Ausilio. Dunque il contatto tra le parti c’è per vedere la fattibilità del colpo Bayindir.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, idea a sorpresa per la trequarti | Sorpasso alla Juve

Calciomercato Inter, chieste informazioni per il portiere Bayindir

Altay Bayindir è un giovane portiere classe 1998 che ha ancora ampi margini di crescita e l’Inter potrebbe puntare su di lui soprattutto per rinforzarsi in ottica futura tra i pali, visto anche che Samir Handanovic non ha più un’età giovanissima. Il turco è stato convocato per Euro 2020 ma non ha collezionato presenze.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il vice Lukaku arriva con uno scambio | I dettagli

Nell’ultima annata con il Fenerbahce ha collezionato 33 presenze e 31 reti subito, ma con ben dieci cleen-sheet.