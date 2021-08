La Juventus arriva alla fumata bianca con capitan Chiellini: accordo trovato per il rinnovo e firma fino al 2023 con un doppio obiettivo

La Juventus lavora sul mercato senza lasciare nulla al caso. La dirigenza vuole chiudere al più presto alcune trattative che si prolungano da giorni per consegnare a Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti. Oltre ai nuovi arrivi, però, c’è da pensare anche ai rinnovi dei contratti in scadenza. La dirigenza avrebbe chiuso in queste ore l’accordo con il capitano, Giorgio Chiellini, senza far mancare alcune sorprese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’Inter trema | Nandez bloccato da Rog

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, no alla Juventus | Decisione presa

Chiellini ha infatti posto la firma sul rinnovo con la Juventus. Il capitano bianconero, fresco vincitore dell’Europeo con l’Italia di Roberto Mancini, aveva concluso il suo rapporto con il club a giugno. Ora, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, il difensore ha firmato un biennale: contratto, quindi sino al 2023. Chiellini, che tra qualche giorno compirà 37 anni, mira infatti ad un doppio obiettivo: vincere nuovamente lo scudetto ed alzare la Champions League da capitano.

Calciomercato Juventus, Chiellini firma il rinnovo

Ma non finisce qui. Il contratto con la Juventus sino al 2023 – riferisce sempre il quotidiano – permetterebbe a Chiellini di giocarsi alcune chance di convocazione per i prossimi Mondiali in Qatar di dicembre 2022. L’ex Fiorentina spera di guidare la spedizione azzurra all’assalto della Coppa del Mondo. Un passo alla volta e priorità alla Juventus: contratto, quindi, sino al 2023 a 3 milioni di Euro a stagione.