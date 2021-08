Calciomercato Inter, Marotta trema | Nandez bloccato

L’Inter potrebbe mettere le mani su Nahitan Nandez ma le cose potrebbero cambiare: ‘colpa’ dell’infortunio di Rog

Ieri è arrivato il responso medico su Marko Rog, centrocampista croato del Cagliari infortunatosi durante l’amichevole contro l’Augsburg. Nuova rottura del legamento crociato, lo stesso ginocchio destro infortunato qualche mese fa. Una notizia che certifica la sfortuna del giocatore, mentre il club sardo dovrà quindi porre delle valutazioni serie sul mercato, che a questo punto coinvolgono anche l’Inter. Marotta sta trattando per consegnare a Inzaghi Nahitan Nandez, che nell’undici titolare andrebbe a sostituire Achraf Hakimi. Ma le cose potrebbero cambiare.

Inter, Rog blocca Nandez: lo scenario

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, l’infortunio di Rog potrebbe bloccare la cessione di Nandez. Giulini vorrebbe aspettare, ma l’Inter è di un parere diverso: con la perdita del croato, potrebbero accelerarsi le pratiche per la cessione di Nainggolan proprio al club sardo. Poi c’è la volontà di Nandez: non vuole saperne di restare e ha fiducia nel presidente Giulini sulla promessa fatta la scorsa stagione. Ovvero di cessione in caso di offerta di un top club. Le due parti si incontreranno nuovamente per capire se ci potrà essere una chiusura definitiva dell’affare.