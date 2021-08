Il top club inglese sferra l’attacco: Simone Inzaghi rischia seriamente di veder andar via altri due big

In questo momento non vorremmo essere nei panni di Simone Inzaghi. Dopo aver perso Hakimi, trasferitosi al Paris Saint-Germain per circa 70 milioni di euro bonus inclusi, il tecnico dell’Inter rischia infatti di veder andar via altri due super big. Il primo è Romelu Lukaku, più di tutti trascinatore e simbolo della squadra che solo qualche mese fa si è cucito addosso lo Scudetto. Il Chelsea non molla, anzi è convinto di riportarlo presto a casa con una offerta da 120 milioni di euro cash, che per i nerazzurri vorrebbe dire plusvalenza da quasi 80 milioni.

Per convincere il belga, prima scelta per l’attacco dopo il no del Borussia Dortmund per Haaland, i ‘Blues’ potrebbero arrivare a offrire fino a 16-17 milioni di euro netti a stagione, ovvero un po’ più del doppio del suo attuale stipendio a Milano. Parliamo di cifre clamorose, specie vista la delicata situazione economica dell’Inter.

Ma il Chelsea sarebbe ‘tentato’ dal doppio scippo, Lukaku e Stefan de Vrij che nei piani di Tuchel andrebbe a raccogliere la pesante eredità di Thiago Silva. Per l’olandese gestito da Raiola, l’offerta può toccare i 37 milioni di euro. In questo caso la plusvalenza sarebbe totale, dato che il classe ’92 è stato ingaggiato a costo zero escluse commissioni.

Calciomercato Inter, i sostituti di Lukaku e de Vrij

Il problema dell’Inter post doppia dolorosa cessione sarebbe di natura ambientale e per quanto riguarda i sostituti: rimpiazzare giocatori del calibro di Lukaku e de Vrij è infatti impresa ardua. Per l’eredità del belga si parla soprattutto di Vlahovic della Fiorentina, ambito già da Juventus e Milan, con Zapata dell’Atalanta a rappresentare la prima alternativa; per quella di de Vrij è stato invece fatto il nome di Jerome Boateng, ancora senza squadra dopo l’addio al Bayern.

