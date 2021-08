L’Inter vuole rimpiazzare Lukaku e cerca il colpo dalla Serie A: primo tentativo con l’inserimento di due calciatori più scambio

Sono giornate intense per l’Inter, che dopo aver ceduto l’esterno Achraf Hakimi ora dovrebbe fare a meno anche di Romelu Lukaku, che potrebbe partire in maniera sorprendente pur essendo ritenuto il principale protagonista dell’attacco nerazzurro. L’offerta del Chelsea per il belga si aggirerà intorno ai 130 milioni di euro e per questo è impossibile dire di no.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Gabriel Jesus | L’offerta

L’assenza di Lukaku, qualora fosse confermata, sarebbe sicuramente pesante e per questo la società sta già pensando al suo sostituto, che potrebbe essere Duvan Zapata. Per arrivare a lui la società potrebbe pensare di mettere sul piatto altri calciatori in modo da ridurre il prezzo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non solo Lukaku | Premier su un altro big

Calciomercato Inter, obiettivo Zapata, si prova a ridurre il prezzo con Sensi e Gagliardini

L’Inter potrebbe pensare di sfruttare Sensi e Gagliardini, che non sembrano essere elementi principali nel progetto di mister Simone Inzaghi, per provare a ridurre il prezzo del colombiano che è valutato non meno 40 milioni di euro. I centrocampisti hanno una valutazione di 15 milioni circa, per tanto basterebbe poi aggiungere almeno altri 10 milioni per raggiungere la cifra richiesta dall’Atalanta. I bergamaschi però non sembrerebbero intenzionati ad accettare questa soluzione per cedere Zapata ma vorrebbero esclusivamente soldi, senza contropartite.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Messi | Colpa di un ‘italiano’

Zapata ha vissuto delle annate positive e per le caratteristiche può essere sicuramente l’ideale per sostituire Romelu Lukaku.