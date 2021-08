La Juventus a caccia di rinforzi a centrocampo, ma un obiettivo di calciomercato rischia di sfumare: chiusura totale ai bianconeri, non basterebbero 40 milioni per l’acquisto

La Juventus lavora sul mercato per cercare i rinforzi da consegnare a mister Massimiliano Allegri. Il tempo stringe e il tecnico ha chiesto nuovi profili soprattutto a centrocampo. La linea mediana è da rivalorizzare e i bianconeri seguono diversi giocatori. La priorità resta l’acquisto di Manuel Locatelli, ma la trattativa con il Sassuolo non si chiude. La dirigenza sonda anche altre piste, una però rischia di bruciarsi in partenza.

Il riferimento è a Bruno Guimaraes, centrocampista classe 1997 in forza al Lione. E’ un mediano, ma ha il piede per ricoprire tutti i ruoli del reparto. Titolare inamovibile del club, la passata stagione ha chiuso con 33 presenze in Ligue 1 condite anche da tre gol ed un assist. La Juventus ci ha fatto un pensierino: il brasiliano ha le caratteristiche richieste da mister Allegri, ma la trattativa è tutt’altro che semplice.

Calciomercato Juventus, giocatore incedibile

Bruno Guimaraes ha infatti un contratto sino al 2024 e il Lione, forte della posizione, chiede non meno di 40 milioni di Euro per la cessione. A questo, poi, c’è da aggiungere una considerazione: anche se la Juventus dovesse raggiungere tale cifra, il giocatore è valutato incedibile. Il Lione non lo cede e i bianconeri devono prendere atto della situazione: mister Allegri chiede rinforzi in fretta ed il mirino deve essere puntato altrove. Oltre Locatelli, resta viva la pista Pjanic, ma non sono da escludere ulteriori nomi last minute.