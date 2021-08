La moglie dell’ex attaccante rivela l’imminente acquisto della storia maglia numero 20 di ‘Pablito’ : ecco i dettagli

Quando sono passati già otto mesi dalla tragica scomparsa dell’ex attaccante della nazionale, la moglie del compianto Paolo Rossi torna a parlare. Federica Cappelletti, ai microfoni di ‘Oggi’, ha spiegato il momento dopo l’addio al marito lo scorso 9 dicembre. “Capire quanto sia amato aiuta ad affrontare il dolore, Paolo andandosene si è portato via un pezzo di cuore. Devo andare avanti per me, per le mie figlie e per lui: aveva tanta voglia di vivere”. La moglie dell’ex calciatore ha poi rivelato un inatteso retroscena riguardante la storica maglietta numero 2o di ‘Pablito’, indossata nella gara contro il Brasile nella quale Rossi siglò una tripletta portando l’Italia in semifinale. Un retroscena inatteso riguardo una maglia tra le più prestigiose e memorabili della storia del calcio moderno. Era il 5 luglio del 1982 e Paolo Rossi trascinò l’Italia con una prestazione stratosferica, portando gli azzurri in semifinale in un Mondiale che vide poi la Coppa sollevata dallo stesso Rossi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, asse con l’Arsenal | Due per Lautaro

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, 40 milioni non bastano | Chiusura totale!

Paolo Rossi, la moglie rivela: “50mila euro per la maglia”

La maglia di quella storica giornata è adesso lontana, ma Federica Cappelletti ha dichiarato: “Mi auguro che arrivi a settembre. Juninho, il giocatore che ne è in possesso, si è preso il Covid e questo ha rallentato il tutto”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Alla domanda se Juninho le avesse chiesto soldi per riavere la maglia del marito, la Cappelletti non ha esitato: “Sì, 50mila euro. Non glieli ho ancora dati, prima vorrei che mi arrivasse la maglia”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto a Danilo | Per l’erede beffa al Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, colpaccio a zero | La Juventus ci prova: super ingaggio!

La moglie di Rossi ha poi concluso rivelando: “Poi apriremo i musei: uno permanente che sarà probabilmente a Vicenza, l’altro itinerante e che andrà in giro per tutto il mondo”.