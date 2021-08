Assalto alla Juventus per il difensore centrale Matthijs de Ligt: dalla Spagna arriva la proposta di scambio con due contropartite

Calciomercato estivo che vive un periodo infuocato e dalla Spagna potrebbe arrivare il prossimo assalto ai talenti della Juventus. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, a finire nel mirino del Barcellona sarebbe Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è da tempo uno degli osservati speciali del club blaugrana, e il tecnico Koeman, suo connazionale, sembrerebbe voler puntare su di lui per migliorare la propria retroguardia.

Leggi anche >>> Calciomercato, sfida Milan-Juventus | ‘Lo libera’ Messi

Arrivare a una cifra che possa accontentare la Juventus al momento potrebbe essere difficile per il club catalano, così la soluzione potrebbe essere l’inserimento di ben due contropartite per convincere i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Barcellona su de Ligt: Lenglet e Coutinho in cambio

Barcellona che nonostante i problemi finanziari sembrerebbe non voler rimanere a guardare in questa sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo per rinforzare la difesa potrebbe essere Matthijs de Ligt, centrale della Juventus per il quale i blaugrana potrebbero mettere sul piatto due contropartite.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Maxi intreccio e colpo dal Real

La prima sarebbe Clement Lenglet, difensore che al Barcellona non ha convinto molto ma che piacerebbe alla Juventus. La seconda invece sarebbe Philippe Coutinho, brasiliano ex Inter che non farebbe parte dei piani del club catalano. Un’offerta con due giocatori importanti che potrebbe far riflettere i bianconeri.