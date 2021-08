La Juventus e il Milan hanno in comune un obiettivo di calciomercato. Una trattativa che potrebbe saltare per entrambe, a causa di un’offerta del Chelsea.

Le priorità di calciomercato di Juventus e Milan sono diverse, ma coincidono per quello che riguarda la ricerca di un centrocampista che piace a entrambe. I dirigenti bianconeri e quelli rossoneri lavorano da tempo per definire trattative lunghe, come quella per Locatelli o per il treqaurtista che possa sostituire Calhanoglu, e ora starebbero rischiando di essere beffate a causa di un’offerta che il Chelsea avrebbe presentato al Lione.

Calciomercato, il Chelsea offre Bakayoko per Aouar

I freschi vincitori della Supercoppa europea, infatti, non si limiterebbero a ingaggiare soltanto Lukaku, ma avrebbero la volontà di chiudere anche per Aouar, il centrocampista del Lione a lungo corteggiato da Juventus e Arsenal. Per arrivare al fantasista, i Blues avrebbero offerto il cartellino di Bakayoko più una somma cash come conguaglio.

Se il club francese dovesse accettare la proposta, i bianconeri e i rossoneri perderebbero ogni possibilità di arrivare al mediano francese.