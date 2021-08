Calciomercato Juventus e Atalanta, via dal Bayern | Occasione in saldo

La Juventus vuole rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri: rispunta il big come alternativa a centrocampo, i dettagli. C’è anche l’Atalanta

Ore intense in casa Juventus. Il club bianconero vuole arrivare ad elementi di spessore in vista della prossima stagione regalando così innesti di qualità a Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta in amichevole contro il Barcellona, la società torinese è al lavoro per rinforzare il centrocampo. Stessa cosa per l’Atalanta, che cerca un nuovo giocatore per la mediana di Gasperini.

Calciomercato Juventus e Atalanta, Tolisso via dal Bayern Monaco Secondo la Bild un’occasione di mercato potrebbe arrivare direttamente dal Bayern Monaco con il centrocampista francese, Corentin Tolisso, che ha collezionato nella scorsa stagione soltanto 24 presenze. Il club tedesco starebbe pensando alla sua cessione anche a costo di saldo sulla base di 10 milioni di euro. Sulle sue tracce anche il Manchester United pronto a formulare la sua proposta con la cifra richiesta da parte dei bavaresi.

Un’opportunità importante sul fronte calciomercato per rinforzare il centrocampo bianconero. La Juventus l’ha monitorato a lungo, ma la trattativa non è mai stata concreta. Il futuro del centrocampista francese potrebbe essere lontano dalla Germania per una nuova avventura suggestiva della sua carriera.

Continua il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione per regalare profili di spessore a Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha già fatto le sue richieste al momento della firma: la prossima stagione dovrà essere quella di rinascita per la compagine bianconera che ha vissuto mesi difficili sotto la gestione Pirlo. Anche all’Atalanta il giocatore è stato offerto, ma l’ingaggio di Tolisso è molto alto e non rientra nei piani di Percassi e Sartori.