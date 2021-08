Calciomercato Juventus, Ronaldo dice addio | Va da Beckham

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo a parametro zero: su di lui c’è una squadra dalla MLS molto interessata

Cristiano Ronaldo e la Juventus non hanno ancora definito il futuro, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Il portoghese rischia di iniziare la stagione in scadenza e soprattutto rischia di andar via a parametro zero. Tra l’altro, senza aver trovato un successo in Champions League, vero obiettivo di Andrea Agnelli da tanti anni. Poche però sono le squadre che possono acquistare CR7. Il PSG ha ingaggiato Messi e i ritorni al Real Madrid o al Manchester United sembrano molto complicati. E prende quota la pista MLS.

Juventus, Ronaldo vola da Beckham

Secondo quanto riferito da ‘A Bola‘, Cristiano Ronaldo è finito nel mirino dell’Inter Miami di David Beckham per la prossima stagione. Il club nordamericano è pronto a ingaggiare il portoghese a parametro zero, qualora dovesse restare alla Juventus. Allegri renderà di nuovo Dybala l’uomo centrale del progetto, una scelta che sembra porre un ulteriore mattone sull’addio dai bianconeri di Ronaldo, che a 37 anni potrebbe ripartire dalla MLS.