Non c’è ancora la certezza assoluta che Cristiano Ronaldo rimanga alla Juventus: assalto del Real Madrid a Mbappe, il portoghese osserva

Non terminano i dubbi legati al futuro di Cristiano Ronaldo nella sede del calciomercato della Juventus. Non è un segreto la voglia di CR7 di cambiare aria e lasciare Torino. La stessa ‘Vecchia Signora’ non disdegnerebbe una separazione, visti l’età e il super ingaggio da 31 milioni netti dell’asso portoghese. Allegri, non a caso, non ha mai posto veti alla cessione dell’attaccante, non considerandolo pienamente centrale nel suo progetto. Attualmente, le probabilità di una permanenza sono aumentate in modo considerevole. Il PSG, unica soluzione possibile, ha acquistato lo svincolato Messi, altro colpo di una campagna acquisti stellare.

Resta, però, la situazione alquanto intricata legata a Mbappe. La stellina francese, in scadenza giugno 2022, è ancora nei pensieri del Real Madrid. Stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, gli spagnoli sarebbero disposti a mettere sul piatto la cifra monstre di 150 milioni di euro. Dovrebbe bastare la cessione di Odegaard per arrivare ai fondi necessari e raggiungere questa proposta. Se dovesse concretizzarsi l’addio anticipato dell’ex Monaco, non sarebbe da escludere l’assalto dei parigini al campione di Madeira. Un matrimonio, quello tra CR7 e il PSG, che potrebbe avvenire anche il prossimo anno alla scadenza di entrambi i contratti in questione.